Є активність ворожої тактичної авіації  в акваторії Азовського моря - ПС ЗСУ

Ворог продовжує лякати українців повітряними атаками.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що кілька областей України уже охопила повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, 30 червня Росія завдала ракетного удару по Києву: чому ця атака є незвичною і скільки постраждалих.
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