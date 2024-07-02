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Є активність ворожої тактичної авіації  в акваторії Азовського моря - ПС ЗСУ

Є активність ворожої тактичної авіації  в акваторії Азовського моря - ПС ЗСУ

Частину областей на півдні охопила повітряна тривога

Ворог продовжує лякати українців повітряними атаками.

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що кілька областей України уже охопила повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, 30 червня Росія завдала ракетного удару по Києву: чому ця атака є незвичною і скільки постраждалих.

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