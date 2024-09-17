Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків – Зеленський

Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони визначені, зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо українського флоту F-16 разом із командуванням Повітряних сил.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 17 вересня.

"Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", – зазначив він.

Нагадаємо, українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії.

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