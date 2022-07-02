Є деякі європейські країни, які могли б допомагати Україні більше - Бренсон

Є деякі європейські країни, які могли б допомагати Україні більше - Бренсон

Засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон вважає, що деякі країни Європи могли б допомагати Україні більше.

Водночас мільярдер не хоче "тицяти пальцем". Мовляв, ці країни самі це розуміють.

Про це Бренсон сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я думаю, що є такі європейські країни (які не достатньо допомагають Україні - ред.), але я не думаю, що насправді доречно публічно вказувати на них пальцем. Є деякі європейські країни і вони самі знають, про кого йдеться, які могли б допомагати більше. Або ті, які багато обіцяли, але, здається, ще не виконали", - каже підприємець.

Крім того, Бренсон пригадав країни далекого Сходу, які "могли б зробити більше" для України.

"Є також країни на далекому Сході, які мають зброю, які є друзями та союзниками. І вони могли б зробити більше. Вони хоча б могли почати допомагати. Отже є досить довгий перелік країн, які могли б допомогти Україні, але наразі не допомагають належним чином", - сказав Бренсон.

Нагадаємо, мільярдер Річард Бренсон заявив, що єдиний спосіб завершити цю війну - це якщо Україна почне відкидати росіян назад. За його словами, тоді, одного дня, можна буде досягти мирної угоди.

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