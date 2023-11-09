“Є дуже конкретні міста”: Зеленський розповів про план звільнення України

Про жодні компроміси з Росією в контексті територіальних поступок не може і йтися.

Сили оборони України мають чіткий план дій із деокупації територій 2024 року, але намагатимуться показати результат іще цьогоріч.

Про це в четвер, 9 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі в конференції Reuters NEXT, повідомляють на сайті глави держави.

“У нас є план. У нас є дуже конкретні міста й дуже конкретні напрямки, куди ми йдемо в контрнаступі. Я не можу поділитися з вами всіма деталями, але ви знаєте про деяке повільне просування вперед на півдні нашої країни. У нас також є певні кроки на сході. І деякі хороші кроки в Херсонській області”, – перелічив він.

Зеленський зазначив, що зволікання міжнародних партнерів України з наданням озброєння та боєприпасів призвело до гаяння часу, який Росія використала для мінування лінії фронту. Тож тепер українські солдати на півдні країни змушені просуватися через мінні поля.

“Треба розуміти, що на кожному з етапів, по-перше, важлива мотивація, люди, боєприпаси. І коли ми розраховуємо на певний обсяг боєприпасів, а отримуємо, наприклад, половину”, – зазначив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що не буде ділитися конкретними планами деокупації на наступний рік, але запевнив, що Сили оборони України намагатимуться показати результат уже цьогоріч.

Водночас він наголосив, що про жодні компроміси в контексті територіальних поступок із боку нашої держави не може бути і йтися.

“Якщо предметом компромісу стануть наші території, ви повинні розуміти, що буде в інших регіонах, на інших континентах – скрізь. Тоді буде поставлена під сумнів територіальна цілісність інших країн, інших народів, включно з Азією, Африкою та іншими регіонами”, – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на сьогоднішній конференції Reuters NEXT президент Зеленський вперше заговорив про втрати ЗСУ на фронті та заявив, у який спосіб може закінчитися війна.

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