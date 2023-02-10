Є дуже важливі домовленості: Зеленський заінтригував новинами після свого турне до Європи 

Глава держави Володимир Зеленський під час свого турне до Європи отримав від західних партнерів "хороші сигнали" щодо далекобійних ракет, танків та бойової авіації. Він наголосив, що Україна має "важливі домовленості" у цьому питанні.

Про це лідер України сказав у традиційному вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 10 лютого.

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"Наш дипломатичний марафон - Лондон - Париж - Брюссель. Всюди я говорив про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості. Ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет та танків, так і бойової авіації. Але над цим ще треба попрацювати", - сказав Зеленський.

Велика Британія

Під час поїздки до Британії Зеленський відвідав військову базу, де навчаються українські військові. Він подякував Британії за підтримку у жорстокій війні.

"Я був дуже радий почути й побачити, що наші хлопці в Британії швидко навчаються керувати "Челенджерами" (танками - ред.). Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає. Я вдячний пану прем’єр-міністру, парламенту Британії й усім британцям. І, звичайно, Його Величності Королю", - розповів глава держави.

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Франція

Зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Зеленський назвав "фундаментальною", а переговори - "правильною розмовою".

"Розкривати її (розмову - ред.) деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Франція – Україну, Німеччина – Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. Буде більше підтримки. І я дякую за це пану Президенту й усім французам, пану канцлеру й усім німцям. Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів", - запевнив український лідер.

Столиця ЄС - Брюссель

Зеленський розповів, що під час поїздки до Брюсселя він виступив на засіданнях Європарламенту та Євроради. Там він зустрівся із усіма лідерами ЄС. Він наголосив, що "наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці".

Свою промову у Європейському парламенті Зеленський назвав "символічним моментом"

"Це було не просто моє звернення як Президента України, це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна у Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу", - розповів політик.

Нагадаємо, дорогою додому президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві. Вони обговорили актуальні оборонні потреби Києва, поточний стан справ на полі бою, актуальні оборонні потреби України, подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.