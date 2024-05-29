Є два фактори, які ускладнюють мобілізацію в'язнів до ЗСУ — Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, від чого залежить перебіг мобілізації ув'язнених до лав ЗСУ.

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про особливості мобілізації осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. За його словами, наразі є два ключові фактори, які ускладнюють прогнозування точної кількості мобілізованих в'язнів.

Про це малюська розповів в ефірі телемарафону.

Першим фактором є стан здоров'я потенційних призовників з числа ув'язнених. Ті, хто був впевнений у своїй придатності до військової служби, одразу написали заяви на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Результати проходження ВЛК наразі досить непогані: з 4,5 тисяч осіб, які подали заяви, близько 4 тисяч успішно пройшли комісію, і лише приблизно 300 людей були визнані непридатними до служби.

На даний момент 650 колишніх ув'язнених вже приєдналися до Збройних Сил України та проходять необхідне навчання. Однак, за словами міністра, складно спрогнозувати, скільки ще в'язнів, які поки не подали заяви, будуть мобілізовані, та який в них стан здоров'я.

Другим фактором, що впливає на перебіг мобілізації, є очікування потенційних призовників з числа ув'язнених щодо досвіду служби їхніх "колег", які вже приєдналися до ЗСУ. Багато в'язнів чекають на відгуки про умови проходження служби, якість навчання та забезпечення, а також ставлення до них у лавах Збройних Сил.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції України Денис Малюська роз'яснив позицію щодо мобілізації ув'язнених та наголосив на відмінностях від підходу Російської Федерації.

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