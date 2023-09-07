"Є два основні напрямки наступу": Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Український фронт має таку структуру: на півдні – основний напрямок нашого наступу, на сході – основний напрямок наступу ворога. Але схід – неоднорідний.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Там є чотири напрямки основних, де ворог намагається пробити нашу оборону – це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Маріїнський. Але там в нас є і Бахмутський напрямок, де зараз якраз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо", – акцентує Ганна Маляр.

Ситуація динамічна

Для того, щоб зупинити наші Збройні сили, відзначає заступниця міністра, ворог вдається до дуже різних тактик. Зокрема, якщо говорити про схід, вони намагаються відволікати наші війська і розпорошувати наші сили на різні напрямки. Час від часу відбуваються загострення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Доволі складна ситуація на Маріїнському та Авдіївському напрямку.

"Якщо говорити зараз, то ми спостерігаємо, що вони збираються з силами для того, щоб знову активізувати там (Куп’янсько-Лиманський напрямок, – ред.) дії. Наші оборонці готуються і вони там в усеозброєнні. Це дуже динамічна ситуація", – наголосила Маляр.

На півдні українські війська продовжують наступальну операцію. І є речі, які озвучувати не можна.

"Але там теж жваво, є певні успіхи. І коли Збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно. Наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, у якому це заплановано Збройними силами і у якому дозволяє ця обстановка", – підсумувала Маляр.

Раніше у НАТО відзначили прогрес контрнаступу ЗСУ, який розпочався у червні. За словами генсека Єнса Столтенберга, спецоперація "набирає позицій".

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