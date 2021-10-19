"Є два шляхи": Зеленський розповів, чи введуть новий локдаун в Україні

"Є два шляхи": Зеленський розповів, чи введуть новий локдаун в Україні

За словами президента, пік штаму COVID-19 "Дельта" настав і триватиме щонайменше два тижні.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи розглядає влада можливість запровадження ще одного локдауну в Україні.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV.

За його словами, єдиною альтернативою запровадженню локдауну є вакцинація.

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"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або – Ред.) локдаун. Ми кожного дня перебуваємо перед цим викликом і вибором. Я максимально проти локдауну — через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри – ми зростаємо. У нас зростає ВВП, зростає бюджет", — пояснив Зеленський.

Президент запевнив, що система охорони здоров’я готова до зростання захворюваності на COVID-19. Водночас, попри забезпеченість лікарень киснем, медичні заклади не зможуть витримати великої кількості хворих, скажімо, 300 чи 500 тисяч інфікованих. Тому єдиним способом уникнення такої ситуації є вакцинація.

За словами президента, пік штаму COVID-19 "Дельта" настав і триватиме щонайменше два тижні, а потім піде на спад.

"Третя хвиля, хвиля "Дельти". Що це за хвиля? По-перше, ми повинні розуміти щодо термінів. Вона прийшла в Україну пізніше, ніж у Європу. Тому зараз ми бачимо такі цифри і починаємо порівнювати з Європою", — сказав Зеленський у відповідь на питання про те, що Україна — серед лідерів в Європі за кількістю інфікованих.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори "Кварталу 95".

Також президент пояснив, чи можуть Медведчука обміняти на українських бранців Кремля.

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