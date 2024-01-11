Є два варіанти: голова Комітету із нацбезпеки розповів про долю проєкту про мобілізацію 

Комітеті з нацбезпеки пропонує два варіанти розвитку щодо проєкту про посилення мобілізації - рекомендувати ухвалити законопроєкт у першому читанні із урахуванням рекомендації, другий - запропонувати уряду його відкликати.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, нардеп від "Батьківщини" Олександр Завітневич в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, станом на 10 годинку керівники фракцій та груп Верховної Ради зустрічаються з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо законопроєкту про мобілізацію. Потім заплановане засідання комітету ВР з питань нацбезпеки.

"Якщо уряд відкличе, у нього практично є новий текст і, я думаю, що вони до п’ятниці вже внесуть новий текст, який ми напрацьовували цілий тиждень. І я думаю, що наступного тижня може бути і Комітет, і позачергова сесія. Тобто розвиток таких подій я безпосередньо передачаю", - каже Івченко.

Нагадаємо, за даними народного депутата Ярослава Железняка, на 11 січня заплановане голосування у першому читанні законопроєкту про посилення мобілізації.

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