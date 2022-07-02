"Є дві причини": в ОП пояснили, чому зброя від партнерів так довго йде на фронт

"Є дві причини": в ОП пояснили, чому зброя від партнерів так довго йде на фронт

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому зброя від партнерів України так довго йде на фронт.

За його словами, у питанні військової допомоги Україні слід зважати на бюрократію та кількість зброї на складах, адже ніхто, крім Росії, не накопичував великих запасів готової до бою техніки.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Радник очільника ОП впевнений, що з погляду бюрократії, процес проходитиме швидко.

"Перша складова - це бюрократія. Там потрібно підписати певну кількість документів, зокрема, як використовуватимемо, як забиратимемо, куди доставлятимемо. Цієї частини вже немає. Бюрократії для України нема. Маю на увазі з погляду постачання зброї наших партнерів", - каже Подоляк.

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Водночас існує другий, більш важливий аспект. Йдеться про кількість необхідної Україні зброї на складах партнерів.

"Є інший чинник - проблема кількості цієї зброї на складах. Його треба доробити, бо ніхто стільки не збирав, як Росія. Тому зараз його доопрацьовують, щось розконсервують на складах, і це швидко йтиме в Україну - місяць, два, три", - розповідає Подоляк.

Радник очільника ОП каже, що "жодної бюрократії не має бути": щойно з’являється певна кількість тієї чи іншої зброї – її мають передати Україні, яка її використовуватиме.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив 1 липня, що Міноборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги в розмірі 820 млн. дол. До складу допомоги, зокрема, увійдуть засоби ППО.

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