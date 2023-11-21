Є факти, що вказують на посилення співпраці між Росією та Іраном – Кірбі

Це викликає занепокоєння у наших партнерів.

Росія та Іран посилюють військову співпрацю. Зокрема, йдеться про можливу підготовку до передачі іранською стороною ракет, аби російська армія застосовувала їх проти України.

Про це у ході онлайн-брифінгу заявив координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі, передає власний кореспондент "Укрінформу".

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Як наголосив Кірбі, Іран надає Росії значну кількість БПЛА, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів. Усю цю зброю РФ використовує для атак проти України та вбивства невинних мирних жителів.

Координатор Ради Нацбезпеки США стверджує: найімовірніше, військова взаємодія між двома країнами є більш масштабною. Слід згадати, що у вересні до Тегерану приїжджав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Там главі російського оборонного відомства продемонструвавши можливості нової балістичної ракети ближнього радіуса дії Ababil та балістичної системи малої дальності Fateh-110.

Своєю чергою, Росія також не лишається у боргу. Зокрема, йдеться про:

надання ракет, електроніки та ППО;

продаж винищувачів СУ-35;

закупівлю Іраном ударних гелікоптерів, радарів та навчальо-бойових літаків.

За оцінками США, Іран планує отримати від РФ військового обладнання на мільярди доларів для посилення власного військового потенціалу.

Саме тому Кірбі вчергове наголосив на важливості санкцій проти Ірану, РФ та інших учасників. Основна мета – блокування військової взаємодії між цими країнами.

"Ми надалі використовуватимемо ці та інші інструменти, які ми маємо в нашому розпорядженні, щоби викривати та блокувати розширення військового партнерства Росії й Ірану", – підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, згідно з визначенням Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, близького до збройового, для трьох атомних бомб.

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