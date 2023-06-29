Є хороші друзі: Ігнат розповів, хто Україні надає інформацію про зліт стратегічної авіації РФ та пуски ракет

Також Україна має обладнання для радіолокації, які "є очима Повітряних сил та 24/7".

Про зліт російської стратегічної авіації, зокрема Ту-22М3, з аеродромів та ракетнк небезпеку Україну повідомляють західні партнери.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

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"Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації та інші дані надаються нам нашими партнерами", - сказав він, додавши, що Україна має обладнання для радіолокації.

"Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7. Вони відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її кордонами", - додав Ігнат.

Нагадаємо, останнім часом Повітряні сили ЗС України почали попереджати в режимі онлайн про зліт російської стратегічної авіації та ракетну небезпеку. Це вони інформують на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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