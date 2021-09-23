"Хто бажає її вигнати?": у Дніпрі водій маршрутки відмовився везти жінку з інвалідністю та провокував пасажирів (відео)

За жінку заступилися інші пасажири та оплатили її проїзд.
У Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто.
Про це пише видання Vgorode.
Як стало відомо, інцидент стався вранці 23 вересня в маршрутки №82. Жінка з інвалідністю зайшла в салон і попросилася проїхати по пільзі. На що водій їй відмовив, пославшись нібито на відсутність вільних місць для пільговиків.
"Виходьте з машини, я стоячих пільговиків не везу. Чекайте наступну машину і їдьте. До чого тут я? Я закон не порушую. Виженіть її", — говорив чоловік, який відмовився представлятися.
Крім того, що водій не захотів везти жінку, він також агітував інших пасажирів вигнати її з автомобіля.
"Є хто-небудь, хто бажає її вигнати?" — говорив шофер.
Замість цього пасажири заплатили за проїзд громадянки, після чого водій завів авто і поїхав.
За даними видання, зв'язатися з перевізниками виявилося не так-то й просто — вони не відповідають на дзвінки. Але представник транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра заявив, що водія викликали в АТП для проведення з ним "профілактичних бесід і оголосили йому догану із занесенням в особисту справу".
Нагадаємо, що у Тернополі зросте вартість проїзду в громадському транспорті та зміниться форма оплати.