"Хто бажає її вигнати?": у Дніпрі водій маршрутки відмовився везти жінку з інвалідністю та провокував пасажирів (відео)

За жінку заступилися інші пасажири та оплатили її проїзд.

У Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто.

Про це пише видання Vgorode.

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Як стало відомо, інцидент стався вранці 23 вересня в маршрутки №82. Жінка з інвалідністю зайшла в салон і попросилася проїхати по пільзі. На що водій їй відмовив, пославшись нібито на відсутність вільних місць для пільговиків.

"Виходьте з машини, я стоячих пільговиків не везу. Чекайте наступну машину і їдьте. До чого тут я? Я закон не порушую. Виженіть її", — говорив чоловік, який відмовився представлятися.

Крім того, що водій не захотів везти жінку, він також агітував інших пасажирів вигнати її з автомобіля.

"Є хто-небудь, хто бажає її вигнати?" — говорив шофер.

Замість цього пасажири заплатили за проїзд громадянки, після чого водій завів авто і поїхав.

За даними видання, зв'язатися з перевізниками виявилося не так-то й просто — вони не відповідають на дзвінки. Але представник транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра заявив, що водія викликали в АТП для проведення з ним "профілактичних бесід і оголосили йому догану із занесенням в особисту справу".

Нагадаємо, що у Тернополі зросте вартість проїзду в громадському транспорті та зміниться форма оплати.

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