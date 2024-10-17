"Є хто вдома?": бійці 3-ї штурмової залетіли в тил до ворога і взяли у полон окупантів (відео)

Росіяни, вочевидь, не очікували такого розвитку подій.
Воїни Третьої штурмової провели операцію на Харківському напрямку, контратакувавши позиції ворога. Бійці взяли штурмом посадку, зачистили вулиці населеного пункту та продовжували йти вперед, попри отримані поранення. Окупантів викурювали з нір лісосмуги та діставали з підвалів розбомбленого селища.
Про це пише Третя окрема штурмова бригада.
Нагадаємо, станом на ранок 17 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 674 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1420 військових
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