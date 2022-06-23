"Є хто? Я зараз стріляти почну": окупант розповів, як мародерить в Україні (нове перехоплення)

"Є хто? Я зараз стріляти почну": окупант розповів, як мародерить в Україні (нове перехоплення)

Російські військові продовжують мародерити у захоплених в Україні містах та селах.

Окупанти грабують будинки українців, погрожуючи господарям зброєю і вихваляються своїм близьким "трофеями".

Про це свідчить телефонна розмова загарбника, яку перехопила українська розвідка.

"Є хто? Я зараз стріляти почну", - розповідає росіянин, як мародерствує в Україні.

В перехопленій розмові окупант розповідає своїй подрузі, як грабує у захоплених населених пунктах та сміється з тих, хто соромиться це робити.

"У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Я там просто до будинку підхожу, стукаю. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо. Треба було понабрати телефонів ще більше. Я тільки собі "замутив" телефон. У мене ох… (дуже хороший) Huawei. Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму", - вихваляється росіянин мародерствами в Україні.

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