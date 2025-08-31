Марія Берлінська

Найближчими днями російські війська, ймовірно, можуть піти в серйозний наступ.

Про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

«Є інформація, що росіяни на днях підуть в серйозний наступ. Що це означає для нас? Все як завжди — зберігати спокій і ще більше в найближчі тижні помагати фронту. Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок», — пише волонтерка.

Вона закликала українців доносити правду про події в нашій державі західним журналістам.

«Розказуйте людські історії, що зробила війна, пояснюйте на конкретних прикладах що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку — Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде — вони наступні», — підсумувала Берлінська.

Раніше у виданні Bild проаналізували, що великий літній наступ Росії, який почався наприкінці весни, провалився.

Своєю чергою військовий експерт Ігор Романенко проаналізував, наскільки така теза про провал наступу РФ відповідає дійсності.