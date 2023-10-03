"Є інструменти й можливості": в НБУ заспокоїли щодо можливих різких коливань курсу гривні

Очікувалося, що на перших етапах переходу до нового курсового режиму можливе певне пожвавлення попиту через фактор новизни. Але Національний банк продовжує дотримуватися позиції, що курсові коливання будуть обмежуватись.

Про це в ефірі телемарафону начальник Департаменту монетарної політики на економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

"Ситуація вляжеться"

За словами фахівця, у Національного банку є інструменти і можливості для приведення готівкового курсу ближче до офіційного курсу. Зокрема, йдеться про можливості щодо збільшення пропозиції іноземної валюти та збільшенню можливості громадян купувати іноземну валюту, приміром, в онлайні.

"Відповідно, після отакого першого тестового періоду, коли ринок валютний запевниться в тому, що Національний банк свідомий і серйозний своїх намірів, ситуація більшою мірою вляжеться", - підсумував Лепушинський.

Що відомо про рішення

Національний банк України оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні вже від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Нацбанку запевняє, що продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

Голова Фінансового комітету ВР Гетманцев запевнив, що на валютному ринку немає жодних потрясінь.

Вранці 3 жовтня середній курс долара в українських обмінниках зріс на 25 коп. і становить наразі 38,40 грн. Водночас європейська валюта в обмінниках здорожчала на 10 коп. і коштує 40,80 грн.

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