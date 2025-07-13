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Є хороші результати: Зеленський вказав на ефективність дронів-перехоплювачів під час атак
Президент України назвав російські «Шахеди» одним зі способів Путіна затягувати війну в Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри спроби Росії посилити терор та залякати українців постійними атаками, сили ППО показали хороші результати та збили більшість безпілотників РФ.
Про це йдеться у Телеграм президента.
Зеленський зазначив, що за сім днів найбільших російських атак по Україні ворог випустив 1800 дронів, понад 1200 КАБів та 83 ракети різних типів.
«Шахеди» — один із російських способів затягувати війну. Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей. Але попри плани Москви, є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі», — заявив Зеленський.
Президент утчонив, що цього тижня була проведена велика кількість зустрічей з партнерами, аби масштабувати технологію дронів-перехоплювачів.
«Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, „сімки“ та всіх партнерів», — сказав президент.
Нагадаємо, 13 липня російська армія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів — з них до 40 були саме «Shahed».
Українська ППО збила 20 дронів із 60. Окрім збитих повітряних цілей, також відомо про 20 дронів-імітаторів, які локаційно втрачені/ подавлені РЕБ. Були влучання 20 БпЛА у 5 місцях.