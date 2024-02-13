"Є кілька сценаріїв": німецький експерт зробив прогноз щодо війни в Україні

Події на фронті, залежатимуть і від того, наскільки Захід дійсно хоче збільшити виробництво зброї цього року.

Те, як далі розгортатимуться події на війні в Україні, залежить від кількох факторів: постачання західної зброї, мобілізація в Україні, а також, можливо, зміна настроїв в українському суспільстві.

Таку думку висловив експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер ТСН.ua.

Експерт каже, що з огляду на те, що торік більшіть українців були за те, щоб воювати доти, доки росіяни не покинуть всю територію України, то зараз ситуація змінюється. Люди розуміють, що може бути довга й дуже жорстока війна. Крім того, втрачено набагато більше життів.

"Ми також бачимо, як на Заході підтримка зменшується, бо ми не бачимо кінця війни. Є відчуття, що, можливо, в якийсь момент нам потрібно буде почати переговори, навіть якщо вам це не подобається", - прогнозує експерт.

Ситуація на полі бою в Україні залежатиме і від того, наскільки Захід дійсно хоче збільшити виробництво зброї цього року.

"Якщо це станеться, то наступного року можливий новий український контрнаступ. Цього року це просто неможливо з рівнем нашого виробництва. Ми просто добре не готувалися. І ми маємо бути чесними в цьому. Також це залежить від спроможності українського опору, бо цього року ми також можемо побачити кілька спроб російського наступу. Я не думаю, що їм вдасться прорватися. Буде патова ситуація. Я не бачу дійсно великих змін на передовій цього року", - наголосив експерт.

Штефан Майстер каже і про те, що ймовірно що до кінця цього року будуть певні переговори після виборів президента США.

"Путін чекає президентських виборів у США. Він сподівається, що Трамп повернеться. До цього він не піде на переговори. Або, якщо буде якийсь прорив із боку Заходу – Європи та США – з виробництвом зброї та певним розумінням, що нам справді потрібно це проштовхнути. Але це ще не визначено. Якщо це станеться, наступного року може бути дійсно інші здобутки. Якщо цього не буде, думаю, ми вступимо в період дуже важких переговорів з російською стороною", йдеться в повідомленні.

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Крім того, експерт не вірить і у довгу війну високої інтенсивності.

"Думаю, це може закінчитися так, як це було після 2014 року, коли тривала війна низької інтенсивності. І, боюся, що це, можливо, більш реалістичний сценарій, що ми матимемо нову лінію фронту, війну низької інтенсивності вздовж цієї лінії фронту. І це може тривати роками. Ми вже бачили після 2014 року, як довго це може тривати в моделі війни низької інтенсивності. Я не вірю в мирну угоду на даний момент. Я б радше вірив у припинення вогню, яке не буде стабільним, та яке створить ситуацію "ні війни – ні миру", - додав експерт Німецької ради з міжнародних відносин.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна потребує ще більше зброї для протистояння Росії і якщо Захід не збільшить постачання – ситуація ускладниться.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане буферною зоною між Росією та Заходом, відмовившись від інтеграції до ЄС та НАТО.

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