"Є кодекс честі": майор запасу НГУ Гетьман надав дві версії замаху на дружину Буданова та співробітників ГУР

Цілком ймовірно, що це була атака на співробітників ГУР, а дружини керівника Головного управління розвідки зазнала удару випадково.

Окрім дружини керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, отруєння отримали й інші співробітники ГУР, а це може означати, що Маріанна не була ціллю.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

Гетьман назвав декілька версій щодо нападу на дружину Буданова. Одна з яких - випадковість.

"Це могли зробити росіяни. Не факт, що це був навмисний замах саме на дружину Буданова. Цілком ймовірно, що це була атака на співробітників ГУР. Можна припустити що дружина Буданова потрапила випадково а основною ціллю були співробітники та можливо сам Буданов, це одна з версій", - зазначив він.

Інша версія - замах безпосередньо на дружину начальника ГУР. І якщо було здійснено навмисний замах саме на Маріанну, це означає порушення правил розвідки та спецслужб.

За словами Гетьмана, існує негласний так званий "кодекс честі", якого намагаються дотримуватися такі служби.

"Можна "полювати" на якогось державного діяча, робітника спецслужб. Це можна зрозуміти, тим більше під час війни. Атакувати родину - неприпустимо, не можна створювати замахи на дружин, чоловіків, дітей, батьків. Якщо це була цілеспрямована атака на дружину, це просто показує що це за люди і їхні служби", - підкреслив він.

Чи має Україна відповісти

На думку Гетьмана, за такий замах має бути відповідь від України.

"Я думаю що за це має бути відповідь, але не отруїти дружину Путіна, наприклад, а вбити Путіна. Маємо право це робити, це законна ціль під час війни. Адже він не просто політичний діяч, він головнокомандувач і ми маємо атакувати весь командний склад їхніх військ. Правда, буде важко вбити саме Путіна, бо є багато його двійників", - додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?! Що відомо про жінку головного розвідника?

Нагадаємо, отруєння дружини Буданова та своїх співробітників розслідує саме ГУР Міноборони. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов. За його словами, розпочато й триває внутрішнє розслідування відомства.

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