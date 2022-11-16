"Є конкретна реакція": Зеленський прокоментував останні скандали з УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський прокоментував останні скандали, пов'язані з УПЦ (Московського патріархату).

Про це глава держави розповів під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада.

Зеленський запевнив, що є "конкретна реакція СБУ на конкретних людей" з УПЦ МП.

"Ми не втручаємося (у діяльність УПЦ МП. – Ред.), але відповідати за свої дії вони повинні, як і будь-яка людина", – сказав він.

Президент запевнив, що йому відомо про останній інцидент з Києво-Печерською лаврою, де у храмі виконували пісню, яка прославляла Росію. За його словами, у зв'язку з цим інцидентом була заведена кримінальна справа.

"Тільки так, згідно із законодавством ми маємо боротися з такими речами. Я непрофесійна людина в церковному праві, але хочу розібратися, щоб допомогти. Є люди, які кажуть, що ми маємо посилити суб'єктність інституції, яка займається релігіями (Департамент у справах релігій та національностей при Мінкульті). Я бачу, що є запит у суспільстві, щоб держава допомогла у цьому питанні. Але все потрібно робити по закону", – наголосив глава держави.

Співи у Києво-Печерській лаврі про "матушку-Русь"

Нагадаємо, що 13 листопада до соцмереж потрапило відео, як у храмі на території Києво-Печерської лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.

Спочатку в УПЦ МП заявляли, що відео - фейк, а звук наклали штучно. Проте згодом стало відомо, що відео – не монтаж і не фейк.

Намісник Лаври, митрополит Павло був вимушений підтвердити, що відео дійсно достовірне, але пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Митрополит додав, що тепер цього священника відсторонено від літургій та звершення молебнів.

Своєю чергою, Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом цього інциденту.

Інші скандали з УПЦ МП

У Мережі дедалі частіше з'являється інформація, що деякі священнослужителі УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом.

Так. в.о. голови СБУ Василь Малюк підтвердив, що в діяльності УПЦ МП є загрози ворожого впливу.

Недавно нна Вінничині провели обшуки і вручили підозру митрополиту Тульчинському і Брацлавському УПЦ МП Іонафану. За словами правоохоронців, ієрарх розпалював релігійну ворожнечу.

8 листопада на Харківщині викрили настоятеля храму УПЦ Московського патріархату. Стало відомо, що під час окупації Куп’янського району священник закликав своїх парафіян підтримувати окупантів.

Священник Московського патріархату найняв рекетирів із 90-х, щоб завадити переходу церкви до ПЦУ