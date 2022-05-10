Є ленд-ліз, х**ла немає: як українці відреагували у Мережі на історичне рішення Байдена (фото, відео)

Є ленд-ліз, х**ла немає: як українці відреагували у Мережі на історичне рішення Байдена (фото, відео)

У неділю, 9 травня, коли у Кремлі святкували "День побєди", президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Завдяки цій програмі ЗСУ будуть знищувати окупантів ще швидше. Після підписання історичного документа реакція користувачів соціальних мереж не забарилися.

ТСН.ua зібрав яскраві фотожаби та меми, присвячені підписанню закону про ленд-ліз.

Креативно на рішення Байдена відреагував голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Пресслужба парламенту опублікувала відео та підписала "Президент США підписав закон про ленд-ліз для України. Українці за пару днів після отримання необхідного озброєння".

‼️Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук: Президент Joe Biden підписав закон про ленд-ліз для .

Українці за пару днів після отримання необхідного озброєння pic.twitter.com/0Ndy6dsgjm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 9, 2022

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Одеський активіст Сергій Стерненко розмістив фото вбитих російських окупантів та підписав допис "Вони пропустили ленд-ліз".

Користувачі згадали і знаменитого пса-сапера Патрона, який врятував тисячі українських життів.

Байден: підписує ленд-ліз

Пан Тарас Чмут та пан Сергій Притула: pic.twitter.com/AWm2Ya1YDC — Журбинка (@sumnuy_sum_) May 9, 2022

Також юзери пофантазували над тим, скільки військової техніки для ЗСУ відправить телеведучий та волонтер Сергія Притули, який має благодійний фонд, на передову.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Читайте також: