Є ленд-ліз, х**ла немає: як українці відреагували у Мережі на історичне рішення Байдена (фото, відео)

У неділю, 9 травня, коли у Кремлі святкували "День побєди", президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Завдяки цій програмі ЗСУ будуть знищувати окупантів ще швидше. Після підписання історичного документа реакція користувачів соціальних мереж не забарилися.
ТСН.ua зібрав яскраві фотожаби та меми, присвячені підписанню закону про ленд-ліз.
Креативно на рішення Байдена відреагував голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Пресслужба парламенту опублікувала відео та підписала "Президент США підписав закон про ленд-ліз для України. Українці за пару днів після отримання необхідного озброєння".
‼️Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук: Президент Joe Biden підписав закон про ленд-ліз для .— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 9, 2022
Українці за пару днів після отримання необхідного озброєння pic.twitter.com/0Ndy6dsgjm
Одеський активіст Сергій Стерненко розмістив фото вбитих російських окупантів та підписав допис "Вони пропустили ленд-ліз".
Вони пропустили ленд-ліз pic.twitter.com/1ObkAkGG8c— Serhii Sternenko (@sternenko) May 9, 2022
Користувачі згадали і знаменитого пса-сапера Патрона, який врятував тисячі українських життів.
Байден: підписує ленд-ліз— Журбинка (@sumnuy_sum_) May 9, 2022
Пан Тарас Чмут та пан Сергій Притула: pic.twitter.com/AWm2Ya1YDC
Також юзери пофантазували над тим, скільки військової техніки для ЗСУ відправить телеведучий та волонтер Сергія Притули, який має благодійний фонд, на передову.
Ленд-ліз наш!— Лариса Сарган (@SarganLarysa) May 9, 2022
Путін, спиш? pic.twitter.com/VWvfVnp2m8
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.
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