"Є місяць, щоб виїхати": у РНБО дали попередження росіянам, які залишились в країні

Полонені російські військові

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У громадян Росії, які потенційно підлягають під нові хвилі призову, залишилося вкрай мало часу, щоб урятувати свої життя. Кремль завершує підготовку до радикальних кроків, які фактично заблокують можливість уникнути відправки на фронт.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Останнє вікно можливостей

За оцінкою РНБО, у потенційних російських мобілізованих є орієнтовно один місяць, щоб виїхати за межі Російської Федерації. Надалі путінський режим задіє усі наявні ресурси, аби повністю закрити кордони для чоловіків призовного віку.

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Головна мета цих обмежень — проведення масштабної примусової мобілізації, яка запланована вже на цю осінь. Російське керівництво намагається будь-якою ціною компенсувати величезні втрати на полі бою в Україні, використовуючи для цього власне населення як гарматне м’ясо.

Скільки живе окупант на передовій

Андрій Коваленко застеріг росіян від ілюзій щодо того, що їх чекає у разі отримання повістки та відправки до зони бойових дій. Статистика виживання новобранців армії РФ є катастрофічною.

«Нагадую, що російський військовий на нулі живе 15-30 хвилин», — підкреслив керівник ЦПД при РНБО.

Тих, хто не встигне залишити територію Росії протягом найближчих тижнів, чекає або швидка примусова мобілізація з мінімальними шансами на виживання в окопах, або жорсткі переслідування з боку силовиків у разі відмови воювати.

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Нагадаємо, станом на ранок 16 липня 2026 року російська армія втратила в Україні 1 424 620 солдатів. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 340 окупантів.

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