"Є мотивовані й готові служити": нардеп – про підготовку в Польщі загонів з українців за кордоном

Серед чоловіків, які нині перебувають у Польщі, є мотивовані й готові служити, але вони хочуть пройти навчання в хороших умовах за кордоном.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

"Якщо ми говоримо про те, як все ж таки повпливати на повернення чоловіків, то є серед них мотивовані, є серед них чолові, які готові служити, спортсмени чи, можливо, навіть з якимось певним бойовим досвідом, хтось не має його або його втратили. Але вони кажуть "ми би хотіли пройти навчання і пройти його в хороших умовах за кордоном", – каже він.

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Камельчук розповів, що це вже робиться з ініціативи певного керівництва морпіхів, які в Польщі готують невеликі підрозділи на окремих базах. І вони будуть приїжджати в Україну.

"Йдеться поки що не про тисячі, але йдеться вже про сотні... Є українські громади, до речі, частина з них це релігійні громади, серед них є чоловіки, які, просто почувши це повідомлення, самі висловили бажання про те, що вони готові готуватися і готові їхати, але їм треба навчання, екіпіровка і тоді – вперед", – підсумував нардеп.

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