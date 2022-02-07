"Є можливість ширшого простору для дій": Кулеба про відмову Німеччини надати зброю Україні

Кулеба обговорить із очільницею МЗС ФРН питання постачання зброї в Україну.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає пояснення Німеччини щодо непостачання зброї в Україну є несправедливими. Він продовжить обговорення з цього питання з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це міністр закордонних справ України сказав під час онлайн-брифінгу.

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Голова МЗС нагадав, що ФРН неодноразово пояснювала свою позицію щодо непостачання зброї у кризові регіони, однак українська сторона вважає ці пояснення несправедливими.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є можливість ширшого простору для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Утім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати, тому ми і надалі будемо працювати з Німеччиною з цього питання", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що питання військових поставок до України з Німеччини, а також із третіх країн або міжнародних організацій, буде обговорюватися під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва. Також про це йтиметься під час президента Франції до України 8 лютого.

"Питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозволу Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань. І так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона. Тому що коли йдеться про зміцнення України, українських збройних сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо", - висловився Кулеба.

Водночас він висловив вдячність Німеччині за ту роботу, яку вона робить у "нормандському форматі", з інших питань двосторонньої взаємодії.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Києва 14 лютого з офіційним візитом.

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