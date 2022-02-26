Є надія, що захисники Зміїного живі - Держприкордонслужба

Є надія, що захисники Зміїного живі - Держприкордонслужба

Окупанти заявили про полонених прикордонників.

У Державній прикордонній службі сподіваються, що прикордонники острова Зміїний можуть бути живими.

Про це повідомляють у фейсбук Держприкордонслужби.

"Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими. ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові. Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок.

Як вже повідомлялося, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всім можливим напрямкам.

Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться.

Слава українським захисникам!", - йдеться в повідомленні.

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