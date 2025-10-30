"Є наказ зачищати всіх": військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Війна

Російські війська значно посилили тиск на фронті, зосередивши найбільшу увагу на Покровському напрямку. Наразі тут відбувається більше 40% усіх штурмових дій. До цих наступальних операцій залучили близько 40 підрозділів Міністерства оборони РФ та спецпризначенців різних силових відомств.

Про це повідомив український військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

«Полонений п…дар (ред. окупант) розповів, що є наказ зачищати усіх, а тим, кого не знайдуть до завершенню „операції“, пощастить записатися для каналу з булкою хліба та пляшкою води», — повідомив військовий.

За його словами, в армії РФ є переваги у кількості військових, але але підхід до роботи теж дещо змінився, працюють за прикладом Торецька.

«Здебільшого намагаються проходити вглиб і закріплятися в будівлях для засідок, не навʼязуючи лобові бої. П…дари (ред окупанти) жаліються на постійний „френдлі-фаєр“ у міських забудовах і на наші дрони, які, за їхніми словами, працюють на порядок інтенсивніше, ніж їхні, тому втрати в штурмових підрозділах величезні.

Через проблеми з логістикою, яка ускладнена в обох сторін, постачання переважно здійснюється «на ногах» (ручним перенесенням вантажів). Загальна обстановка на напрямку залишається несприятливою для Сил оборони України через чисельну перевагу противника.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито «блокування» Сил оборони України в Покровську. Угруповання військ «Схід» офіційно спростувало ці заяви, але підтверджує, що ситуація в місті залишається складною і динамічною.

За даними DeepState, ворог залучає невеликі підрозділи по 5–10 осіб, уникаючи відкритих зіткнень, і поступово накопичує присутність. Попри це українські бійці утримують позиції в південній частині Покровська та на інших напрямках.