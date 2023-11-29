"Є навантаження на енергосистему": українців вчергове закликали до ощадливого споживання

Ситуація в енергосистемі України залишається складною.
На жаль, роботи з відновлення пошкоджень через негоду ще тривають. При цьому заживлення раніше знеструмлених населених пунктів спричинило різке зростання споживання, що створює додаткове навантаження на енергосистему.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Українців закликають економити
Сьогодні, 29 листопада, зафіксовано досить різке зростання споживання після того, як було повернуто світло в сотні населених пунктів.
"Очевидно, що люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію після тривалої перерви в електропостачанні", – зауважив експерт.
Тому Україна була змушена залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії, щоб збалансувати систему.
"Відтак заклик до ощадливого енергоспоживання залишається в силі. Це важливо особливо зараз, в час негоди та збільшеного споживання електроенергії", – акцентує Володимир Кудрицький.
Раніше фахівець пояснив, чому українцям слід заощаджувати електроенергію.
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