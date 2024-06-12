"Є неприпустимим": Лубінець гостро відреагував на масову бійку працівників ТЦК та медиків в Одесі

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи масову бійку працівників ТЦК та медиків в Одесі, наголосив, що триматиме цю ситуацію на особистому контролі.

Про це омбудсмен написав на сторінці у телеграм-каналі у середу, 12 червня.

Лубінець направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту.

"В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації та усіх інших категорій громадян. Тож стосовно цієї ситуації направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту. Адже те, що присутнє на відео, є неприпустимим", - йдеться у його дописі.

Омбудмен вважає, що інцидент в Одесі "не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки – дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей".

"Годі й говорити про те, що ворожі канали дуже успішно використовують це відео для поширення своїх пропагандистських наративів. Тож закликаю посадових осіб ТЦК та СП під час виконання своїх обов’язків неухильно дотримуватися норм Конституції та законодавства України!", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні, 11 червня, у Мережі з'явилися численні відео із бійкою в Одесі, учасниками яких були працівники ТЦК та медики. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом "хуліганства".

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