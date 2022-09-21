Є нове формулювання: Рада у першому читанні підтримала добровільний військовий облік жінок

Підтримали за основу законопроєкт про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 267 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нове формулювання статті щодо обліку: "Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних", - написав він.

Щодо жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, то такі громадянки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Закон, за словами нардепа, буде готуватися до другого читання за скороченою процедурою.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевняла, що станом на сьогодні країна не має гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Але для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Раніше військовий комісар пояснив, для чого потрібен облік та чи забиратимуть українок до армії.

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