"Є новий польський оборонний пакет": Зеленський повідомив про результат зустрічі з Туском

До Києва сьогодні, 22 січня, прибув польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

Президент України Володимир Зеленський повідомив деякі деталі зустрічі з Туском.

"Сьогодні з премʼєр-міністром Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин. Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!" - написав Зеленський.

Нагадаємо, це перше офіційне відрядження Туска до України від моменту призначення на посаду 12 грудня 2023 року.

Глава польського уряду заявив про свій намір приїхати до України 28 грудня 2023 року. Метою поїздки мало бути питання блокади україно-польського кордону.

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