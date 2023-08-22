Є нюанси: експерт оцінив, наскільки F-16 від Данії та Нідерландів посилять наші ВПС

Україна може отримати до 61 літака.
Данія та Нідерланди ухвалили рішення про передавання F-16 для потреб ЗСУ. Проте не усі винищувачі можна буде застосовувати у бойових діях.
Про це написав військовий експерт Шон Белл для телеканалу SkyNews.
Можуть удвічі збільшити парк винищувачів
За словами Белла, слід розуміти, що:
- деякі з цих літаків будуть двомісними – зазвичай вони використовуються для спостережних або навчальних місій;
- Україні потрібно буде тримати частину літаків якомога далі від лінії фронту – йдеться про навчання наступного покоління пілотів;
- будуть і реактивні літаки – вони непридатні для польотів, їх розберуть на запчастини, залишивши голу оболонку планера.
Експерт відзначає: до війни ВПС України мали в розпорядженні 145 бойових літаків, натомість зараз їх лишилося близько 60. Тож, цілком можливо, що передані F-16 подвоять розмір парку сучасних винищувачів.
Довкола того, яку саме версію винищувача отримає Україна, точиться чимало обговорень. Аналітики вважають, що вживані F-16 літатимуть ще довго завдяки програмам модернізацій і продовження термінів експлуатації.
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