"Є один цар": російські генерали бояться Путіна і ухвалюють незрозумілі рішення - ізраїльський військовий

"Є один цар": російські генерали бояться Путіна і ухвалюють незрозумілі рішення - ізраїльський військовий

Російські військові намагаються дуже своєрідно захопити міста, каже ізраїльський військовий.

Російські генерали через страх ухвалюють зовсім незрозумілі рішення зі стратегічного та тактичного поглядів, виконуючи накази вищого керівництва. Водночас солдати РФ не вміють робити те, що повинні вміти.

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Про це в ефірі 24 каналу розповів майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер.

"Є один цар, який все вирішує. Генерали бояться і це видно з дій військ", – сказав Верцнер.

За його словами, російські військові намагаються дуже своєрідно захопити міста. Спершу у населені пункти заходить піхота, укріплюється, тільки тоді, якщо потрібно, заходить техніка.

За його словами, російські військові не вміють робити те, що повинні і у них немає бойового духу. Він припустив, що хтось з окупантів навіть саботує наступ.

Також він додав, що російські солдати їздять на старій техніці і одягнені у мотлох.