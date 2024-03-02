Є один загиблий внаслідок російської атаки на Одесу - очільник ОВА

На жаль, є один загиблий внаслідок російської атаки на Одесу.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

Пошуково-рятувальна операція триває. У соціальних мережах поширюють відео багатоповерхівки, у якої, за попередньою інформацією, ворожий безпілотник зніс кілька поверхів.

Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів.

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Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову.

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