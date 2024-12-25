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"Є певні серйозні проблеми": Філатов про наслідки обстрілу Дніпра

"Є певні серйозні проблеми": Філатов про наслідки обстрілу Дніпра

Наслідки атаки на Дніпро 25 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Для скорішої ліквідації наслідків атаки в Дніпрі злагоджено працюють всі відповідні структури.

Після масованого обстрілу, 25 грудня, у Дніпрі триває ліквідація наслідків обстрілу.  

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, що є певні проблеми, але все б могло бути набагато гірше, якби Дніпро не готувався до обстрілів.

"Щоб не писати зайвого і не давати ворогу корисної інформації, більш докладніше проінформую о 14-й. Скажу тільки одне. Якщо б ми не готувались до обстрілів, то було б набагато гірше", – зазначив мер.

Також Філатов додав,  всі відповідні служби працюють в координації над усуненням наслідків атаки.

Нагадаємо, внаслідок атаки 25 грудня у Дніпрі пошкоджені інфраструктура, житлові будинки та адмінбудівля.

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