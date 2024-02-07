"Є певні стратегічні задуми": Ігнат розповів про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ 

Без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться, зауважив речник.

Безпілотники, окрім суто військових функцій, допомагають поліції виявляти злочини, а також прикордонникам з контролем та боротьбою з контрабандою. Щодо ЗСУ в будь-якому випадку Сили безпілотних систем виконуватимуть свою функцію.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час телемарафону 7 лютого.

"Певно є певні стратегічні задуми щодо цього питання – я зараз не можу сказати з цього приводу... В будь-якому випадку вони будуть якусь функцію виконувати свою. Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться", – відповів він на питання про доцільність Сил безпілотних систем при ЗСУ.

Як приклад він навів Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій ще допомагають поліції виявляти злочини, а також прикордонникам з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

"Тому безпілотники безумовно будуть корисні усім", – додав Ігнат.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував підписаний ним указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони", який розпочинає створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем.

Він додав, що цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою.

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