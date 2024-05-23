Є певні зрушення: Україна веде складні переговори про додаткові системи "Patriot"

Україна веде переговори щодо отримання додаткових систем Patriot, але це нелегке завдання.

Про це заявила представниця України при НАТО посол Наталія Галібаренко в інтерв'ю "Укрінформу".

Після засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони у квітні, коли до міністрів альянсу звернувся президент Володимир Зеленський, Німеччина оголосила про рішення поставити в Україну додатковий комплекс Patriot. Однак, за словами Галібаренко, аж ніяк не всі країни НАТО мають такі системи, необхідні для збиття російських балістичних ракет.

"Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", - пояснила пані посол.

За її словами, попри складнощі, в переговорах є певні зрушення. Деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot, але ставлять питання, чим їх замінити. Цей момент також необхідно брати до уваги під час обговорень.

"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи "Patriot". Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", - зауважила Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, незважаючи на заклики Німеччини надати Україні більше систем ППО, особливо батарей Patriot, інші країни неохоче жертвують своїми системами через високу вартість, побоювання послабити власну оборону та тривалий час очікування на заміну.

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