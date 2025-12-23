Є підготовлені документи: Зеленський повідомив про результати переговорів у США

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Маямі відбулася зустріч представників України і США щодо обговорення мирного плану. За результатами є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, щодо гарантій безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Реклама

“Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу”, - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що заслухав представників України - секретаря РНБО Рустема Умерова та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Президент подякував європейським партнерам за підтримку та координацію та наголосив, що очікується продовження діалогу з Америкою.

“Важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України. Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора”, - наголосив президент.

Реклама

Нагадаємо, Україна та США під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни тривають нормально. Водночас він знову згадав про «величезну ненависть» між президентом Росії Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про "прорив" у переговорах США та РФ щодо України. За його словами, головне досягнення полягає в тому, що всі ключові питання тепер обговорюються відкрито.