"Є порушення з обох сторін": Арахамія прокоментував стрілянину в Дніпрі

Вчора, 29 серпня, у Дніпрі сталася смертельна стрілянина за участі водія та поліцейського. Там є порушення закону з двох боків.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія.

"З одного боку ця родина мала б зупинитися і повністю виконати всі інструкції поліцейських, а з іншого боку і поліцейський, коли він вже діставав зброю, мав зробити попереджувальний постріл в повітря і потім тільки застосовувати зброю", – акцентував Арахамія.

Тож з цим будуть розбиратися вже правоохоронні органи.

Що відомо про інцидент у Дніпрі

У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі працівник патрульної поліції застрелив водія автівки, яку спинив. Попередньо зазначалося, що чоловік напав на напарницю патрульного.

Водночас йшлося про те, що співробітник поліції не зробив попереджувального пострілу у повітря. Натомість він одразу відкрив вогонь по чоловіку.

ДБР повідомило, що водій поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Згодом у мережі з'явилося відео з камер спостереження. На ньому видно, що водій іномарки порушив правила дорожнього руху: з крайньої лівої смуги автомобіль повернув праворуч, на проспект Мазепи. Однак під час зупинки за кермом виявили жінку. Найімовірніше, вона пересіла з пасажирського сидіння.

Наразі правоохоронці з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітно, що на кадрах з бодікамер поліцейської чітко видно: постріли лунають після того, як вона падає на землю. Свідки розповідають, що після удару чоловіка з авто вона на деякий час знепритомніла. Її шпиталізували з переломами кісток обличчя.

Незабаром у правоохоронних органах повідомили подробиці експертизи. Виявилось, що в крові загиблого чоловіка виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле, а в сечі – на рівні 2,78 проміле.

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