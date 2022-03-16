Є позитивні новини, першим їх дізнається ворог на фронті від наших військових - Резніков

Є позитивні новини, першим їх дізнається ворог на фронті від наших військових - Резніков

У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме.

Закінчується третій тиждень героїчної оборони проти повномасштабного російського вторгнення.

Ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході. Але наші захисники і захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини.

Також читайте На Київщині артилеристи знищили командний пункт російських окупантів

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів.

У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме.

Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло.

Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих.

Ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян. За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків.

Проти Маріуполя чинять справжній акт геноциду. Це державний тероризм з боку Росії. Його не можна виправдати нічим, це безумство оскаженілих маніяків.

Ми помстимося за кожного нашого громадянина. Усі злочинці будуть покарані. Кілька російських генералів вже знищено. Час проб’є і для інших. Ми зробимо усе для цього.

У ці дні ми цілодобово працюємо на рівні НАТО, ЄС, двосторонньому рівні для посилення нашої оборони. Складно назвати міністра оборони партнерської країни, з яким би я не говорив за останні дні по телефону чи по відеозвязку. Світ дійсно змінився. Перейдено рубікон. Зараз вільний світ – україноцентричний. І ми робимо все, щоб це відчули наша армія і наш народ.

Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових.

"Попереду ще багато випробувань. Ворог завдасть нам болю, зруйнує частину того, що ми любимо. Але кожного дня ми робимо крок, щоб знищити цього ворога і жити вільно. Як мріяли багато поколінь українців. Які боролися за це. Сьогодні час випробувань для наших поколінь. І ми їх проходимо дуже гідно!", - підсумуав Резніков.

Читайте також: