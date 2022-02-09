"Є позитивні сигнали": у Кремлі оцінили зустріч Макрона і Зеленського

"Є позитивні сигнали": у Кремлі оцінили зустріч Макрона і Зеленського

Пєсков каже, що були і позитивні, і менш позитивні сигнали на зустрічі Макрона і Зеленського.

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона із українським колегою Володимиром Зеленським, як вважають у Кремлі, має позитивні сигнали. Утім, в Москві скаржаться, що начебто не почули від української сторони про готовність виконувати Мінські домовленості, які сама ж РФ регулярно і порушує.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Пєсков зауважив, що у Кремлі за підсумками брифінгу Макрона та Зеленського побачили як позитивні сигнали, так і менш позитивні. Проте, він сказав, що Москва так і не почула від Зеленського слів, що Київ готовий швидко зайнятися виконанням Мінських угод.

Водночас, спікер глави Кремля нагадав, що на переговорах у Москві президенти Росії та Франції домовилися, що після того, як Макрон поспілкується із Зеленським, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з іншими колегами, вони зателефонують і звірять годинники. Поки ж Путін і Макрон не зідзвонювалися.

"Почекаємо далі, президенти зателефонують, і картина буде зрозумілішою", - зазначив він, говорячи про оцінки Кремля переговорів Макрона та Зеленського.

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