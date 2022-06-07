Є процедура, яку має пройти будь-хто з планети Земля: Данілов прокоментував громадянство Невзорова

Російський журналісті блогер, ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров станом на сьогодні не отримав українське громадянство.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Те, що стосується Невзорова, в окрему, скажімо так, шухляду відкладемо. По-перше, у нього ще немає громадянства, він тільки звернувся за громадянством", - зауважив Данілов та додав, що в Конституції та законодавстві України виписана процедура отримання громадянства України.

Секретар РНБО наголосив, що той, хто хоче набути громадянство України, має позбутися громадянства країни, якої він має. Він підкреслив, що "є процедура, яку має пройти будь-хто з планети Земля", хто хоче отримати українське громадянство.

Нагадаємо, 3 червня російський журналіст та блогер, колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров підтвердив, що отримав або скоро отримає українське громадянство. Це сталося після того, як ЗМІ з посилання на Антона Геращенка написали, що Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій нібито указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України "за визначні здобутки перед нашою країною". Однак на сайті Офісу президента такий указ та і не з'явився.

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Натомість, 6 червня сам президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність надання громадянства Невзорову. "Я знаю, що він подав на наше громадянство, хотів полишити громадянство РФ через те, що він підтримує Україну... Ми почали цю розмову", - сказав президент.

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