"Є пропаганда, а є реалії життя": Данілов прокоментував перехід України "на воєнні рейки в економіці"

За словами секретаря РНБО, Україна вже стоїть на воєнних рейках.

Чи планує Україна переходити на воєнні рейки в економіці в умовах великої війни з Росією та битви на виснаження? На це запитання відповів секретар РНБО Олексій Данілов.

В інтерв’ю виданню “Ліга.net” Данілов прокоментував актуальний стан економіки країни.

Він також прокоментував вересневу заяву президента України Зеленського, під час якої той сказав, що морально готовий до переведення економіки України на воєнні рейки, якщо війна на виснаження затягнеться.

"Ми вже перебуваємо на воєнних рейках. Зверніть увагу, куди зараз ідуть наші податки. На захист нашої країни. Це і є воєнні рейки", - зазначив він.

На думку Данілова, знищені росіянами українські підприємства неможливо адаптувати під потреби воєнного стану: "Якщо хтось каже, що паровоз має їхати якось по-іншому, то воно так не працює. Що ви поставите на військові рейки? Харківський тракторний завод чи миколаївську верф, які росіяни знищили на замовлення?"

Водночас секретар РНБО вважає, що життя не повинно зупинятися.

"Якщо хтось надивився радянських фільмів, коли там заводи перевозили за Урал, підкидали вугілля в топку… Є пропаганда, а є реалії життя. Вони набагато складніші", - додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також розповів, чи планується в Україні демобілізація та коли вона може відбутися.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має посилити мобілізацію. Чи очікувати змін у мобілізаційних заходах, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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