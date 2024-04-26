"Є просто люди, які втекли": в ОП пояснили посилення роботи консульств за кордоном

Не існує ніякого "Варшавського майдану", а просто є люди, які втекли з країни, що воює, а тепер намагаються протестними акціями "відстоювати свої права", забувши про свої обов'язки.

Про це заявив радник очільника ОП Михайло Подоляк, пише "24 Канал".

"Немає жодного "Варшавського майдану". Є просто люди, які втекли. Вони, певно, мали право це зробити – законно і незаконно, адже для мене зрозумілий страх. Не може бути ніякої "помсти" України. Україна – це держава, яка має сьогодні війну на своїй території, захищає себе й абсолютно має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання", - сказав він.

Подоляк зазначив, що він із розумінням ставиться до того, що відчувають люди в Україні — страх, невизначеність та інші негативні емоції.

"Тому держава працює виключно у межах своїх повноважень. Будь-який громадянин України навіть, якщо він незаконно втік на початку війни, має певні обов'язки. І держава наполягає на тому, щоб, окрім права використовувати її сервісні послуги, громадянин України має усвідомити свої обов'язки чи ухвалити для себе відповідні рішення. Про це міністр закордонних справ достатньо чітко, конкретно заявив. Я не розумію ці всі популістські розмови про те, що "держава може щось робити чи не може, може чи не може виконувати певні сервісні функції через ДП "Документ" чи консулати. Держава може ухвалити будь-які рішення, зважаючи на необхідність виживання. У нас - велика масштабна війна. І у нас з вами там велика кількість людей, які, зі своїх міркувань, адже "це не їх країна, вони не хочуть за цю країну нічого віддавати, вона нічого до них не зробила", виїхали", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України призупинило консульські послуги чоловікам призовного віку. За новим законом про мобілізацію №3633-IX від 11.04.2024 року, який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачається обмеження для чоловіків призовного віку — 18-60 років. Отримувати консульські послуги без військово-облікового документу тепер неможливо.

Без військово-облікового документу оформити вказані консульські послуги буде неможливим, за виключенням:

оформлення посвідчення особи на повернення до України

здійснення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства

здійснення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном

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