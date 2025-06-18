Є приклад Ізраїлю: у РНБО пояснили, що чекає на українців найближчими роками

Війна Росії проти України / © ТСН

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У РНБО пояснили, в якій ситуації перебуватиме Україна найближчі роки. У громадян є два варіанти: чекати на диво або прийняти реальність й жити.

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Ми дуже різні з ізраїльтянами, я не прихильник порівнянь наших народів, як мінімум тому, що був в Ізраїлі і знаю багато про їх систему. Але нам потрібно зробити те, що їхня нація пройшла від моменту створення країни і остаточно в 70-х — життя з розумінням, що навколо вороги. Цю ситуацію потрібно прийняти психологічно на рівні суспільства», — пише він.

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Коваленко наголошує: Росія планує воювати далі. І нам потрібно прийняти те, що країні можливо доведеться жити у війні різних інтенсивностей протягом наступних років. Безумовно, ми хочемо миру і готові припинити вогонь.

«Але ворог — не хоче. Якщо тиск партнерів недостатній, ворог продовжує воювати і наша задача — бити боляче, всюди, де можемо, щоб позбавляти росіян можливостей», — пояснив він.

Якщо ворога дотиснуть, продовжує голова ЦПД, війну можливо припинити.

«Але „колективна лубʼянка“, що править Росією, поки не вбачає реалістичного завершення війни. Але ця „колективна лубʼянка“ не вічна, так само, як не вічною була партійна система в СРСР зі старими генсеками, що почали помирати як таргани у 80-х. Не вічний і режим аятол в Ірані, якщо підійти до його знищення ювелірно», — відзначає Коваленко.

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Він також сказав, які залишаються варіанти для українців.

«Постійно очікувати дива і розчаровуватись, або ж прийняти ситуацію, боротися далі і жити. Ізраїльське суспільство прийняло реальність і живе у війнах, створивши з країни оболонку миру серед хаосу. Ми — більші. Але і ми це можемо зробити», — завершив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, через операцію України «Павутина» на території РФ президент Володимир Путін опинився під тиском.

У деяких середовищах лють досягла такого рівня, що лунали нові заклики до офіційно «оголосити війну» Україні — попри те, що війна вже давно є найбільш масштабним конфліктом у Європі від часів Другої світової.

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Представники крайньо-націоналістичних кіл Росії вважають, що Кремль досі не вжив достатньо рішучих дій. Зокрема, йдеться про те, що кремлівський диктатор мав би мобілізувати ще мільйон осіб і завдавати щоденних ракетних ударів по Києву.