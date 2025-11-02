"Є результати у знищенні окупанта": Зеленський прокоментував операції на Покровському та Куп’янському напрямках

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті, приділивши особливу увагу Покровському та Куп’янському напрямкам, а також повідомив про розвиток протиповітряної оборони (ППО) та підготовку операторів дронів.

Про це йшлося під час вечірнього звернення президента 2 листопада.

«Фронт — були сьогодні доповіді військових. Передусім увага Покровському напрямку. Є результати у знищенні окупанта», — заявив він.

Реклама

Він подякував підрозділам ЗСУ та спецслужбам за ефективні активні дії саме у цих районах:

79-й окремій десантно-штурмовій бригаді за бої на Покровському напрямку;

Силам спеціальних операцій, підрозділам військової служби правопорядку, Нацполіції та СБУ за ефективні дії як у Покровську, так і в Куп’янську;

55-а окремій артилерійській бригаді за вогневу підтримку в районі Покровська;

127-й окремій важкій механізованій бригаді за бої в районі Куп’янська;

1-му окремому штурмовому полку на Донеччині;

93-ій окремій механізованій бригаді — Костянтинівський напрямок;

65-й окремій механізованій бригаді — Оріхівський напрямок.

«Молодці воїни. Слава всім, хто б’ється заради України, всім, хто допомагає нам, всім, хто забезпечує необхідні результати», — наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість розвитку комплексної системи ППО, включно з авіацією, F‑16, «Гріпенами», французькими літаками, дронами-перехоплювачами та ракетами для захисту критичної інфраструктури.

Він зазначив, що наступного тижня будуть зустрічі щодо систем ППО.

Реклама

«Ми представили партнерам усі розрахунки і всі можливі варіанти, — сказав він у вечірньому зверненні

«Майже щодня ми захищаємося від російської балістики. Потрібно продовжувати знищувати російську авіацію. Все це — комплексна система ППО, що включає нашу авіацію, ракети та дрони», — додав Зеленський.

Він також подякував міжнародним партнерам за допомогу.

«Хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає Україні. Домовленості виконані», — сказав президент.

Реклама

Зеленський наголосив на розвитку мобільних вогневих груп, збільшенні кількості операторів дронів-перехоплювачів та підготовці нових підрозділів для ефективного захисту держави.

«Пріоритет зараз — дрони-перехоплювачі, а кількість операторів визначена державним завданням», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, в ЗСУ попередили про зростаючу загрозу FPV-дронів ворога, що ускладнює логістику та може призвести до тяжких боїв.

Український військовий Станіслав Бунятов із позивним “Осман” повідомив про серйозні проблеми на Лиманському напрямку.