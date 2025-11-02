- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 2 хв
"Є результати у знищенні окупанта": Зеленський прокоментував операції на Покровському та Куп’янському напрямках
Президент подякував низці підрозділів за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська.
Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті, приділивши особливу увагу Покровському та Куп’янському напрямкам, а також повідомив про розвиток протиповітряної оборони (ППО) та підготовку операторів дронів.
Про це йшлося під час вечірнього звернення президента 2 листопада.
«Фронт — були сьогодні доповіді військових. Передусім увага Покровському напрямку. Є результати у знищенні окупанта», — заявив він.
Він подякував підрозділам ЗСУ та спецслужбам за ефективні активні дії саме у цих районах:
79-й окремій десантно-штурмовій бригаді за бої на Покровському напрямку;
Силам спеціальних операцій, підрозділам військової служби правопорядку, Нацполіції та СБУ за ефективні дії як у Покровську, так і в Куп’янську;
55-а окремій артилерійській бригаді за вогневу підтримку в районі Покровська;
127-й окремій важкій механізованій бригаді за бої в районі Куп’янська;
1-му окремому штурмовому полку на Донеччині;
93-ій окремій механізованій бригаді — Костянтинівський напрямок;
65-й окремій механізованій бригаді — Оріхівський напрямок.
«Молодці воїни. Слава всім, хто б’ється заради України, всім, хто допомагає нам, всім, хто забезпечує необхідні результати», — наголосив Зеленський.
Президент також підкреслив важливість розвитку комплексної системи ППО, включно з авіацією, F‑16, «Гріпенами», французькими літаками, дронами-перехоплювачами та ракетами для захисту критичної інфраструктури.
Він зазначив, що наступного тижня будуть зустрічі щодо систем ППО.
«Ми представили партнерам усі розрахунки і всі можливі варіанти, — сказав він у вечірньому зверненні
«Майже щодня ми захищаємося від російської балістики. Потрібно продовжувати знищувати російську авіацію. Все це — комплексна система ППО, що включає нашу авіацію, ракети та дрони», — додав Зеленський.
Він також подякував міжнародним партнерам за допомогу.
«Хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає Україні. Домовленості виконані», — сказав президент.
Зеленський наголосив на розвитку мобільних вогневих груп, збільшенні кількості операторів дронів-перехоплювачів та підготовці нових підрозділів для ефективного захисту держави.
«Пріоритет зараз — дрони-перехоплювачі, а кількість операторів визначена державним завданням», — резюмував глава держави.
Нагадаємо, в ЗСУ попередили про зростаючу загрозу FPV-дронів ворога, що ускладнює логістику та може призвести до тяжких боїв.
Український військовий Станіслав Бунятов із позивним “Осман” повідомив про серйозні проблеми на Лиманському напрямку.