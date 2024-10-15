Є рішення щодо "Шахедів" і деяких видів ракет – Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО

Також Зеленський розповів про стан енергетики напередодні опалювального сезону.

Ввечері 15 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Енергетика

Сьогодні глава держави провів засідання Ставки щодо енергетики. На засіданні розглянули всі ключові питання підготовки до зими та щодо захисту енергооб’єктів.

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"Кожна служба та всі інституції мають чіткі завдання. Були доповіді щодо кожного рівня захисту енергосистеми. Доповідали прем’єр-міністр, міністр енергетики, представники обласної влади – саме тих регіонів, які найбільше під ризиком", – каже Зеленський.

Була також доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО: збиття ракет і дронів, а також система РЕБ. Президент запевнив, що вже є "певні рішення щодо шахедів і деяких видів ракет".

Крім того, доповідав керівник "Нафтогазу" Чернишов щодо накопичення газу у сховищах, відповідних питань захисту інфраструктури.

"Всі елементи підготовки до зими – електрика, газ, вугілля – те, на що ми розраховуємо, те, до чого готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, – абсолютно чітко визначено", – запевнив Зеленський.

Фронт

Зеленський заслухав доповідь Головкома Сирського.

"Ситуація непроста, але тримаємо позиції, і я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція. Визначені завдання продовжуємо реалізовувати", – запевнив президент.

Виробництво зброї

Міністр оборони Умєров доповів президентові, як просувається збільшення фінансування українського виробництва зброї.

"Дрони, РЕБ, артилерія. Залучення інвестицій партнерів. Наші можливості. На кінець цього місяця ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому українському оборонному виробництві. І це – один із найбільш пріоритетних наших напрямків. Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше", – каже Володимир Зеленський.

На завершення він повідомив, що мав розмову з новим генсеком НАТО Марком Рютте, з яким "узгоджували позиції щодо посилення України".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Ситуація непроста! Зеленський про фронт, енергетику, виробництво зброї і розмову з генсеком НАТО

Раніше президент Зеленський заявив про "фактично включення у війну Північної Кореї".

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