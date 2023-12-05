"Є ризик програти війну": в ОП закликали Конгрес США проголосувати щодо пакета допомоги Україні

Відтермінування надання Києву допомоги від Вашингтона є дуже небезпечним. Це спричиняє ризик того, що Україна програє війну з Росією.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, пише "Голос Америки".

Нам потрібна допомога

За його словами, у разі затримки надання допомоги нашій державі виникне "великий ризик". Йдеться про те, що Україна може залишитися у тому ж положенні, в якому перебуває зараз.

"І, звичайно, це унеможливить продовження зусиль зі звільнення (українських територій – ред.) і створить великий ризик програти цю війну", – наголосив він.

Нагадаємо, Конгрес США повинен вжити заходів щодо військової допомоги Україні. Якщо законодавці цього не зроблять, то є великий ризик, що до кінця цього року гроші закінчаться.

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