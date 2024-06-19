"Є ще два приєднання до комюніке Саміту миру": Зеленський звернувся до українців з важливою новиною

За його словами, російський диктатор Путін хоче, щоб “значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить”.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 19 червня звернувся до українців та розповів про приєднання до комюніке Саміту миру Латинської Америки, Антигуа і Барбуда.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні є ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда. Увесь світ ми сприймаємо як рівних, і в цьому – наша ідеологічна відмінність від Росії в міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю, розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення”, - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, російський диктатор Путін хоче, щоб “значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить”.

“Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати. І формат Саміту миру, формат нашого комюніке, формат подальшої підготовчої роботи до другого Саміту забезпечить саме справедливе ставлення до кожної нації, до кожної держави і, звичайно, до України. Я дякую всім, хто допомагає”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовкою наших наступних кроків. Зараз – жодних пауз.

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