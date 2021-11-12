Є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні – головний санлікар

Є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні – головний санлікар

Нині у "червоній" зоні карантину перебуває 17 регіонів та Київ.

В українців є ймовірність провести цей Новий рік не в "червоній" зоні карантину, якщо будуть дотримуватися рекомендації Міністерства охорони здоров'я.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив в ефірі "Радіо НВ".

"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України. Зокрема, від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", - заявив Кузін.

Зазначимо, станом на 12 листопада "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений у 17 областях та Києві. Нагадаємо, у "червоній" зоні забороняється:

робота непродовольчих магазинів, ТРЦ,

закладів громадського харчування,

спортзалів та фітнес-центрів,

розважальних закладів, а також проведення заходів.

не можна працювати і закладам освіти, крім 1-4 класів та дитсадків.

Однак ці карантинні обмеження можна уникнути за умови 100-відсоткової вакцинації відвідувачів та працівників закладів (організаторів заходів).

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