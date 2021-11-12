Є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні – головний санлікар

Нині у "червоній" зоні карантину перебуває 17 регіонів та Київ.
В українців є ймовірність провести цей Новий рік не в "червоній" зоні карантину, якщо будуть дотримуватися рекомендації Міністерства охорони здоров'я.
Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив в ефірі "Радіо НВ".
"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України. Зокрема, від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", - заявив Кузін.
Зазначимо, станом на 12 листопада "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений у 17 областях та Києві. Нагадаємо, у "червоній" зоні забороняється:
- робота непродовольчих магазинів, ТРЦ,
- закладів громадського харчування,
- спортзалів та фітнес-центрів,
- розважальних закладів, а також проведення заходів.
- не можна працювати і закладам освіти, крім 1-4 класів та дитсадків.
Однак ці карантинні обмеження можна уникнути за умови 100-відсоткової вакцинації відвідувачів та працівників закладів (організаторів заходів).
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.